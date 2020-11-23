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8 (905) 224-15-55

8 (905) 224-15-55Срочный выкуп автомобиляЧестно

Выкупаем автомобили в любом состоянии даже при сложных ситуациях. Предлагаем наиболее высокие цены и прозрачные условия выкупа. Гарантия юридической чистоты и безопасности сделки!

Выезд специалиста и эвакуатор бесплатно!
Хочу продать авто
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Выкуп авто на ходу

Предложим лучшую цену за ваш автомобиль в соответствии с рынком. Выплата в день обращения после оценки нашим специалистом. Честную рыночную цену гарантируем!
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Выкуп битых авто

Попали в ДТП и не знаете, что делать с автомобилем? Мы готовы его выкупить у вас! Гарантируем лучшую цену с учетом всех повреждений. Обращайтесь к нам прямо сейчас!
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Выкуп кредитных авто

Если вы хотите продать автомобиль, но он находится в залоге или кредите - мы поможем! Моментальное погашение всех долговых обязательств.
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Выкуп проблемных авто

В случае наличия каких-либо ограничений и нюансов, мы также готовы помочь вам с этим. Более подробно можете узнать по нашему телефону горячей линии.
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Выкуп авто в СПб

Мы предлагаем наши клиентам выкуп их автомобиля на максимально лояльных условиях. Выезд оценщика и эвакуатор (при необходимости) для вас бесплатны!

Мы готовы выкупить не только автомобиль, но и мототехнику, водный транспорт. Работаем по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оценка автомобиля производится по рыночным ценам. Деньги наличными или на счет сразу в день обращения.

Как продать свой автомобиль?

Для оформления сделки необходимы основные документы и ваше присутствие. После оценки автомобиля наш специалист предложит вам лучшую цену в соответствии с рынком и состоянием.

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Мы оцениваем автомобиль
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Почему с нами выгоднее?Наши преимуществаВыгодно

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Фото выкупаВыкупленные автомобилиБыстро

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Адрес

г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 43

Работа

Работаем по всему СПб и области

Email

autovikup812@yandex.ru

Телефон

8 (905) 224-15-55
с 8:00 до 01:00
Мы на связи

Чем мы
можем вам помочь?Контакты

Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами, если хотите срочно продать свой автомобиль по лучшей рыночной цене.
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Обращаясь к нам, вы можете быть спокойны по поводу честности сделки и предлагаемой цены.


Тимур
Руководитель компании

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