Мы предлагаем наши клиентам выкуп их автомобиля на максимально лояльных условиях. Выезд оценщика и эвакуатор (при необходимости) для вас бесплатны!

Мы готовы выкупить не только автомобиль, но и мототехнику, водный транспорт. Работаем по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оценка автомобиля производится по рыночным ценам. Деньги наличными или на счет сразу в день обращения.