Мы предлагаем наши клиентам выкуп их автомобиля на максимально лояльных условиях. Выезд оценщика и эвакуатор (при необходимости) для вас бесплатны!
Мы готовы выкупить не только автомобиль, но и мототехнику, водный транспорт. Работаем по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оценка автомобиля производится по рыночным ценам. Деньги наличными или на счет сразу в день обращения.
Для оформления сделки необходимы основные документы и ваше присутствие. После оценки автомобиля наш специалист предложит вам лучшую цену в соответствии с рынком и состоянием.
Обращаясь к нам, вы можете быть спокойны по поводу честности сделки и предлагаемой цены.
Тимур
Руководитель компании